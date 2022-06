Milan, Baggio: “Campionato bello e incerto. Milan e Inter meritavano” (Di giovedì 2 giugno 2022) L'ex attaccante di Milan ed Inter Roberto Baggio ha parlato della corsa scudetto dell'ultimo Campionato a margine di un evento a Roma. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022) L'ex attaccante diedRobertoha parlato della corsa scudetto dell'ultimoa margine di un evento a Roma.

Advertising

gilnar76 : Baggio: «Scudetto? #Milan e Inter lo meritavo entrambe» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - LucaMilantoni : RT @noianononhodet1: Moggi non rafforzava le avversarie..Baggio e Inzaghi al Milan, Peruzzi all'Inter..e a ben vedere il Dortmund che ci ha… - Milannews24_com : #Baggio sullo Scudetto - noianononhodet1 : Moggi non rafforzava le avversarie..Baggio e Inzaghi al Milan, Peruzzi all'Inter..e a ben vedere il Dortmund che ci… - Leonard53885852 : @EL10juve @jovinco82 Si ma Moggi vendette Baggio al Milan prima, e poi Inzaghi sempre al Milan e non è che ci siamo… -