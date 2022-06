Michela Persico | fisico mozzafiato a bordo piscina | gli occhi sono tutti per lei

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 giugno 2022) Giornalista sportiva piuttosto conosciuta; proviamo a scoprire qualcosa in più su, compagna di Rugani. Cerchiamo di capire qualcosa in più su, donna di immensa bellezza e straordinario fascino; dalla sua storia con Daniele Rugani alla recente vacanza fino all’ultimo progetto lavorativo. InstagramPartiamo con l’aspetto professionale e non possiamo citare l’ultimo progetto diche ha da poco concluso, con l’ultima puntata, del programma Influencer di stagione, trasmesso su 7 Gold. Sullae il suo aspetto professionale, però, bisogna anche citare la sua esperienza a QSVS e a Premium Sport. Sulla compagna di Daniele Rugani non possiamo non citare la sua passione per lo sport e il fatto che lo consideri talmente ...