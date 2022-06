Mercato Napoli - Marchetti su Ostigard, Koulibaly, Luis Alberto-Zielinski, Veretout e Tameze" (Di giovedì 2 giugno 2022) Marchetti: "Ostigard ha convinto Giuntoli, per Koulibaly nessuna offerta, scambio Luis Alberto-Zielinski è difficile, Deulofeu può interessare al Napoli, su Veretout e Tameze" A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di Mercato. Queste le sue parole sul Mercato del Napoli: “Ostigard? Il Napoli lo ha individuato per fare un investimento non da capogiro. Le caratteristiche del calciatore hanno convinto Giuntoli a fare questo tipo di operazione, anche se non sappiamo se andrà a buon fine. -afferrma Marchetti - Koulibaly? Possiamo fare una ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 giugno 2022): "ha convinto Giuntoli, pernessuna offerta, scambioè difficile, Deulofeu può interessare al, su" A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di. Queste le sue parole suldel: “? Illo ha individuato per fare un investimento non da capogiro. Le caratteristiche del calciatore hanno convinto Giuntoli a fare questo tipo di operazione, anche se non sappiamo se andrà a buon fine. -afferrma? Possiamo fare una ...

