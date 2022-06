Mercato auto Italia, è ancora rosso acceso. A maggio immatricolazioni a -15% (Di giovedì 2 giugno 2022) Non si ferma la caduta libera del Mercato Italiano dell’auto: a maggio il calo è pari a un pesante -15,1%, con appena 121.299 immatricolazioni (su 142.932 di maggio 2021). Il computo dei primi cinque mesi del 2022 è da dimenticare: appena 556.974 auto immatricolate e un tracollo del Mercato del 24,3%, pari a oltre 178.000 vetture in meno rispetto allo stesso periodo 2021 (735.420 unità). Hanno sortito pochi effetti (finora) pure gli incentivi statali per la rottamazione, “attivati” solo dallo scorso 25 maggio. Peraltro, già nel primo giorno di apertura, il fondo di 170 milioni a disposizione della fascia 61-135 g/Km di CO2 – la più apprezzata dal Mercato – risultava dimezzato, e dopo 6 giorni residuano solo 34 milioni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Non si ferma la caduta libera delno dell’: ail calo è pari a un pesante -15,1%, con appena 121.299(su 142.932 di2021). Il computo dei primi cinque mesi del 2022 è da dimenticare: appena 556.974immatricolate e un tracollo deldel 24,3%, pari a oltre 178.000 vetture in meno rispetto allo stesso periodo 2021 (735.420 unità). Hanno sortito pochi effetti (finora) pure gli incentivi statali per la rottamazione, “attivati” solo dallo scorso 25. Peraltro, già nel primo giorno di apertura, il fondo di 170 milioni a disposizione della fascia 61-135 g/Km di CO2 – la più apprezzata dal– risultava dimezzato, e dopo 6 giorni residuano solo 34 milioni. ...

