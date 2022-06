Meghan oscura la regina | indiscrezione clamorosa sul Giubileo di Platino

(Di giovedì 2 giugno 2022) Parate, falò, corse di cavalli, concerti e feste in strada. L'intero Regno Unito si sta preparando a quattro giorni di celebrazioni per i 70 anni di regno dellaElisabetta, in un programma che unisce eventi solenni e festa popolare in onore della sovrana 96enne, che i sondaggi indicano apprezzata da otto sudditi su dieci. Fra orgoglio nazionale e spensieratezza, con l'apertura dei pub prolungata fino a tarda notte, ildisarà anche un modo di festeggiare la fine dei duri anni della pandemia di covid. Nessuno ha regnato tanto come Elisabetta nella storia britannica. Rimasta vedova l'anno scorso, guarita dal covid a marzo, la sovrana è sempre lucida e impeccabile nel suo ruolo, ma quest' anno è apparsa fisicamente più fragile, appoggiandosi qualche volta ad un bastone. Sempre più spesso si è fatta sostituire ...

