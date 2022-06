Medico del San Pio premiato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “È con assoluto orgoglio e felicità che la Compagnia San Pio attraverso il suo direttivo si stringe attorno al neo Cavaliere Riccardo Derna, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È un meritatissimo riconoscimento quello di Riccardo che conosciamo tutti come instancabile Medico del San Pio, oltre che come presidente della locale sezione dell’AIPD, Associazione Italiana Persone Down, persona dedita agli altri, esempio di impegno puro sul territorio. Con Riccardo oltre alle svariate iniziative inclusive abbiamo realizzato anché diverse attivita durante la pandemia, realizzato un giardino alla memoria delle vittime di Covid“. Così il Presidente Diego ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “È con assoluto orgoglio e felicità che la Compagnia San Pio attraverso il suo direttivo si stringe attorno al neoRiccardo Derna,al. È un meritatissimo riconoscimento quello di Riccardo che conosciamo tutti come instancabiledel San Pio, oltre che come presidentelocale sezione dell’AIPD, AssociazionePersone Down, persona dedita agli altri, esempio di impegno puro sul territorio. Con Riccardo oltre alle svariate iniziative inclusive abbiamo realizzato anché diverse attivita durante la pandemia, realizzato un giardino alla memoria delle vittime di Covid“. Così il Presidente Diego ...

