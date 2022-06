Medici, forze dell’ordine, imprenditori: a 85 bergamaschi l’onorificenza della Repubblica (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. Sono 85 i cittadini della provincia di Bergamo ai quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Sono state consegnate giovedì 2 giugno nel cortile del Palazzo della Provincia e della Prefettura in via Tasso. In occasione del 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, in Piazza Vittorio Veneto a Bergamo si è svolta la tradizionale celebrazione commemorativa della ricorrenza: alle 9.30 la cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dall’esecuzione dell’inno nazionale e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire, alle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Bergamo. Sono 85 i cittadiniprovincia di Bergamo ai quali il PresidenteSergio Mattarella ha conferito le onorificenze“Al MeritoItaliana”. Sono state consegnate giovedì 2 giugno nel cortile del PalazzoProvincia ePrefettura in via Tasso. In occasione del 76esimo anniversarioFondazioneItaliana, in Piazza Vittorio Veneto a Bergamo si è svolta la tradizionale celebrazione commemorativaricorrenza: alle 9.30 la cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dall’esecuzione dell’inno nazionale e la lettura del messaggio del Presidente. A seguire, alle ...

