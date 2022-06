Medici e infermieri sfilano per la prima volta durante le celebrazioni della Festa della Repubblica | VIDEO (Di giovedì 2 giugno 2022) “Oggi per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebrazione della Festa della Repubblica”: il ministro della Salute Roberto Speranza omaggia le professioni sanitarie che hanno sfilato accanto alle forze armate per la Festa del 2 giugno in un post su Facebook. “Grazie a loro il nostro Paese è riuscito a vincere una sfida senza precedenti. Una grande emozione e un bel riconoscimento al sacrificio e all’impegno straordinario dei nostri professionisti sanitari durante la pandemia. Grazie a loro il Paese ha retto dinanzi ad una sfida senza precedenti ed è a loro che dobbiamo la ripartenza dell’Italia. Non dobbiamo dimenticarlo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Oggi per la, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla celebrazione”: il ministroSalute Roberto Speranza omaggia le professioni sanitarie che hanno sfilato accanto alle forze armate per ladel 2 giugno in un post su Facebook. “Grazie a loro il nostro Paese è riuscito a vincere una sfida senza precedenti. Una grande emozione e un bel riconoscimento al sacrificio e all’impegno straordinario dei nostri professionisti sanitarila pandemia. Grazie a loro il Paese ha retto dinanzi ad una sfida senza precedenti ed è a loro che dobbiamo la ripartenza dell’Italia. Non dobbiamo dimenticarlo ...

MinisteroDifesa : Sfila ora una rappresentanza di medici, infermieri e paramedici del #SSN, asse portante della Sanità del Paese. Ri… - ArcaduAngelo : RT @ZTL29492447: Ma porca puttan* qualcuno mi spiega il perché con il bisogno di medici e infermieri che c’è continuano a sospendere i sani… - ArielloGiuliano : RT @Lara86124487: Ecco il passaggio dei medici e infermieri vaccinati in Via Dei Fori Imperiali Chissenefrega dei medici e infermieri sosp… - marianoserra7 : RT @Lara86124487: Ecco il passaggio dei medici e infermieri vaccinati in Via Dei Fori Imperiali Chissenefrega dei medici e infermieri sosp… - Samanta8888 : RT @ZTL29492447: Ma porca puttan* qualcuno mi spiega il perché con il bisogno di medici e infermieri che c’è continuano a sospendere i sani… -