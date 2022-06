McKennie, altro che cessione: il retroscena dietro la sua situazione a Torino (Di giovedì 2 giugno 2022) La Juventus, in mezzo al campo, sembra stia pensando al rinnovo di McKennie. Il centrocampista è mancato tantissimo in questa stagione. Il centrocampo della Juventus è il reparto dove Allegri ha, senza ombra di dubbio, avuto più problemi tra prestazioni non all’altezza di alcuni singoli e infortuni. Un giocatore ad aver avuto un grave problema fisico è McKennie; lo statunitense, infatti, si è fermato nel match di andata degli ottavi di Champions League, contro il Villarreal. Assenza pesante considerando la capacità dell’ex Schalke di inserirsi senza palla ed essere pericoloso nel gioco aereo. Sul giocatore sembra essere piombato il Tottenham ma Allegri vorrebbe tenerlo e, a tal proposito, la società bianconera si sta muovendo (almeno secondo le ultime indiscrezioni) per il rinnovo del centrocampista. LaPresseIn un centrocampo dove sono arrivati pochi, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 giugno 2022) La Juventus, in mezzo al campo, sembra stia pensando al rinnovo di. Il centrocampista è mancato tantissimo in questa stagione. Il centrocampo della Juventus è il reparto dove Allegri ha, senza ombra di dubbio, avuto più problemi tra prestazioni non all’altezza di alcuni singoli e infortuni. Un giocatore ad aver avuto un grave problema fisico è; lo statunitense, infatti, si è fermato nel match di andata degli ottavi di Champions League, contro il Villarreal. Assenza pesante considerando la capacità dell’ex Schalke di inserirsi senza palla ed essere pericoloso nel gioco aereo. Sul giocatore sembra essere piombato il Tottenham ma Allegri vorrebbe tenerlo e, a tal proposito, la società bianconera si sta muovendo (almeno secondo le ultime indiscrezioni) per il rinnovo del centrocampista. LaPresseIn un centrocampo dove sono arrivati pochi, ...

