Matthäus consiglia il Bayern per il dopo Lewandowski: 'Prendi Lukaku!' (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervistato dalla "Bild", Lothar Matthäus ha parlato di chi potrebbe raccogliere, in casa Bayern Monaco , l'eredità di Robert Lewandowski . Un congedo di assoluto peso in casa bavarese: 344 gol in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervistato dalla "Bild", Lotharha parlato di chi potrebbe raccogliere, in casaMonaco , l'eredità di Robert. Un congedo di assoluto peso in casa bavarese: 344 gol in ...

Advertising

rByAuRkYiU888 : RT @CorSport: #Matthäus consiglia il #Bayern per il dopo #Lewandowski: 'Prendi #Lukaku!' - Fprime86 : RT @CorSport: #Matthäus consiglia il #Bayern per il dopo #Lewandowski: 'Prendi #Lukaku!' - CorSport : #Matthäus consiglia il #Bayern per il dopo #Lewandowski: 'Prendi #Lukaku!' - sportli26181512 : Matthäus consiglia il Bayern per il dopo Lewandowski: 'Prendi #Lukaku!': L'ex difensore dell'Inter e dei bavaresi d… -

Bayern Monaco, Matthaus consiglia: 'Prenderei Lukaku al posto di Lewandowski' Posso mettermi nei panni di Lewandowski, perché ho vissuto una situazione simile . Il fatto che tu non abbia parlato seriamente del futuro con Robert per così tanto tempo è sbagliato. Kahn ha spiegato ... Matthäus consiglia il Bayern per il dopo Lewandowski: 'Prendi Lukaku!' Intervistato dalla "Bild", Lothar Matthäus ha parlato di chi potrebbe raccogliere, in casa Bayern Monaco , l'eredità di Robert Lewandowski . Un congedo di assoluto peso in casa bavarese: 344 gol in 375 partite non è certo materiale ... Posso mettermi nei panni di Lewandowski, perché ho vissuto una situazione simile . Il fatto che tu non abbia parlato seriamente del futuro con Robert per così tanto tempo è sbagliato. Kahn ha spiegato ...Intervistato dalla "Bild", Lotharha parlato di chi potrebbe raccogliere, in casa Bayern Monaco , l'eredità di Robert Lewandowski . Un congedo di assoluto peso in casa bavarese: 344 gol in 375 partite non è certo materiale ...