Mattarella non ha invitato gli ambasciatori di Russia e Bielorussia al concerto per la Festa della Repubblica

Due assenze pesanti, ma in linea con quanto già deciso nel recente passato da Bruxelles, nel corso del classico e tradizionale concerto offerto all'intero corpo diplomatico (compresi i rappresentanti degli altri Paesi sul suolo italiano) in occasione della Festa della Repubblica. Sergio Mattarella, infatti, non ha invitato gli ambasciatori dei due Paesi che sono (e sono stati) attivamente coinvolti nell'invasione in Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso e della conseguente guerra. Russia e Bielorussia, dunque, non sono stati rappresentati al Quirinale durante quell'evento.

