Mattarella: «L'Italia si muove per la pace e ha un ruolo centrale nel favorire il dialogo»

Il presidente della Repubblica per la Festa del 2 Giugno ha inviato un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa: la guerra in Ucraina «ci ricorda come stabilità e pace non sono garantite per sempre, le nostre Forze Armate concorrono a questo compito sulla base dei mandati affidati da governo e Parlamento»

