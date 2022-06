Mattarella: "La Repubblica italiana costruisce la pace. A fianco dell’aggredita Ucraina" (Di giovedì 2 giugno 2022) La corona di allora all'Altare della patria, il passaggio delle Frecce tricolori sulle vie più importanti di Roma e poi la parata militare. Come ogni anno il capo dello stato ha onorato il cerimoniale previsto per la festa della Repubblica. Sergio Mattarella ha poi consegnato un messaggio al capo di stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Riportiamo di seguito il testo Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo italiano si incamminò sulla strada della pace, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causa della pace e della cooperazione internazionale si è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) La corona di allora all'Altare della patria, il passaggio delle Frecce tricolori sulle vie più importanti di Roma e poi la parata militare. Come ogni anno il capo dello stato ha onorato il cerimoniale previsto per la festa della. Sergioha poi consegnato un messaggio al capo di stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Riportiamo di seguito il testo Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della, il popolo italiano si incamminò sulla strada della, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causa dellae della cooperazione internazionale si è ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: la Repubblica italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che port… - Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Ora riforme per non dissipare le opportunità del Pnrr'. Il presidente della Repubblica in un messaggi… - IlCastiga : RT @VoxNewsInfo2: : Repubblica tradita: il Milite Ignoto non è morto per lasciarci invadere dagli afroislamici, - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Repubblica tradita: il Milite Ignoto non è morto per lasciarci invadere dagli afroislamici, -