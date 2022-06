Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Massa, si barrica in casa e sequestra familiari: liberi dopo blitz CC #massa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Massa, si barrica in casa e sequestra familiari: liberi dopo blitz CC #massa - iltirreno : + MASSA: BARRICATO IN CASA CON LA FAMIGLIA IN OSTAGGIO + Cosa è successo: - MediasetTgcom24 : Massa, si barrica in casa e sequestra familiari: liberi dopo blitz CC #massa -

Il Tirreno

commenta Si è barricato in casa tenendo in ostaggio i familiari in una palazzina nel centro di. Grazie all'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le persone prigioniere sono state liberate. Protagonista un uomo, di cui è stato richiesto il ricovero all'ospedale per controlli, ......ai poliziotti viene consigliato di guadagnare tempo se lo sparatore finisce di sparare e si... anche in situazioni come una sparatoria di. Un genitore di una bambina che frequenta la ... Massa, si barrica in casa e tiene in ostaggio la famiglia: i carabinieri fanno irruzione Lunghi minuti di terrore per una famiglia presa in ostaggio da un loro parente, che si era barricato in casa. È accaduto questa mattina a Massa: per liberarli, è stato ...Si è barricato in casa tenendo in ostaggio i familiari in una palazzina nel centro di Massa. Grazie all'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le persone prigioniere sono state liberate. P ...