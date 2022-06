Martina Franca: avviso per i campi solari. Locorotondo: accesso alle cure termali Comuni (Di giovedì 2 giugno 2022) Di seguito un Comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.MartinaFranca.ta.it l’avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità da parte delle associazioni di promozione sociale del territorio interessate all’attuazione di campi solari estivi. I campi solari estivi sono riservati ai minori residenti nel Comune di Martina Franca, in carico ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio, anche con disabilità, di età compresa tra 6 e 15 anni, con priorità per i minori appartenenti a famiglie il cui ISEE relativo all’anno d’imposta 2021 non sia superiore a 7.500,00 euro. Tutti i requisiti per la ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 giugno 2022) Di seguito uncato diffuso dal Comune di: E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune..ta.it l’pubblico per l’acquisizione della disponibilità da parte delle associazioni di promozione sociale del territorio interessate all’attuazione diestivi. Iestivi sono riservati ai minori residenti nel Comune di, in carico ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio, anche con disabilità, di età compresa tra 6 e 15 anni, con priorità per i minori appartenenti a famiglie il cui ISEE relativo all’anno d’imposta 2021 non sia superiore a 7.500,00 euro. Tutti i requisiti per la ...

