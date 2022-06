Mancini, parla la mamma: 'Spero nel ripescaggio dell'Italia ai Mondiali' (Di giovedì 2 giugno 2022) JESI (Ancona) - All'indomani della debacle nella Finalissima da parte dell'Italia, battuta 3 - 0 dall'Argentina di Messi e Dybala , la madre del ct azzurro Roberto Mancini si schiera in difesa del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) JESI (Ancona) - All'indomania debacle nella Finalissima da parte, battuta 3 - 0 dall'Argentina di Messi e Dybala , la madre del ct azzurro Robertosi schiera in difesa del ...

Advertising

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Per #Mancini potremmo ancora andare ai #Mondiali, parla anche Gravina???? #nazionaleitaliana - CorSport : #Mancini, parla la mamma: 'Spero nel ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali' - Informa_Press : Per #Mancini potremmo ancora andare ai #Mondiali, parla anche Gravina???? #nazionaleitaliana - sportli26181512 : Mancini, parla la mamma: 'Spero nel ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali': Marianna Puolo commenta la sconfitta azz… - walter63631215 : RT @_lorenzo_exe: perché #Mancini non si è dimesso all’esclusione del mondiale? perché ancora parla? quello che ha creato è visibilmente fi… -