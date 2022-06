Mama mama mama sai perché mi batte la cistifelia, ho visto Kvaratshelia, ho visto Kvaratshelia (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ho visto, televisivamente s’intende, ma l’ho visto sulla fascia sinistra della Georgia nello stadio di Tbilisi contro Gibilterra, un gol e l’assist del 2-0, l’ho visto Ciccio Chiarastella, in realtà Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano che ci piace tanto, il ragazzotto che, grazie al Toronto, sostituirà Insigne e sarà il nostro esterno sinistro dell’anno prossimo, venti centimetri più alto di Lorenzo, dieci centimetri di fronte e dieci di capello alto, e . Tifoso all’istante della Georgia on my mind, seguo il prodigio che ci farà sognare, immune dal tiroaggiro, gamba lesta e niente ghirigori, piede sinistro di lussureggiante accompagnamento e piede destro infallibile. Chiarastella è valso la metà della vittoria totale della Georgia (4-0). Bisognerà solo semplificarne il cognome a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ho, televisivamente s’intende, ma l’hosulla fascia sinistra della Georgia nello stadio di Tbilisi contro Gibilterra, un gol e l’assist del 2-0, l’hoCiccio Chiarastella, in realtà Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano che ci piace tanto, il ragazzotto che, grazie al Toronto, sostituirà Insigne e sarà il nostro esterno sinistro dell’anno prossimo, venti centimetri più alto di Lorenzo, dieci centimetri di fronte e dieci di capello alto, e . Tifoso all’istante della Georgia on my mind, seguo il prodigio che ci farà sognare, immune dal tiroaggiro, gamba lesta e niente ghirigori, piede sinistro di lussureggiante accompagnamento e piede destro infallibile. Chiarastella è valso la metà della vittoria totale della Georgia (4-0). Bisognerà solo semplificarne il cognome a ...

