Maltempo, piogge e temporali in arrivo al Nord (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Flussi instabili di provenienza sud-occidentale interesseranno, dalle prossime ore, le nostre regioni settentrionali, determinando condizioni di tempo perturbato specie sulle zone alpine e prealpine. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, giovedì 2 giugno, precipitazioni, a prevalente carattere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Flussi instabili di provenienza sud-occidentale interesseranno, dalle prossime ore, le nostre regioni settentrionali, determinando condizioni di tempo perturbato specie sulle zone alpine e prealpine. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, giovedì 2 giugno, precipitazioni, a prevalente carattere di ...

