Mahmood | dopo la tournée europea annunciato il Ghettolimpo Summer Tour

Un successo di pubblico e di critica. Una consacrazione vera e propria, semmai ce ne fosse stato bisogno, per Mahmood che ha chiuso all'Alcatraz di Milano e a Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena, il suo Tour europeo scandito da numerosi sold out. Il 25 aprile scorso era iniziato dal Bataclan di Parigi, uno dei live club più iconici d'Europa, la Tournée di Mahmood, che lo ha portato ad esibirsi nelle principali città europee e nei più importanti club italiani. dopo la sua seconda partecipazione all'Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall'uscita e certificato quadruplo disco di platino –

