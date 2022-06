Made in Italy, nel post Covid le fiere tornano a correre Un business da oltre 22 miliardi e 200mila posti di lavoro (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la pandemia il sistema fieristico torna e correre, posizionandosi tra le locomotive economiche del Paese più importanti. Un moltiplicatore di business ma anche di turismo d’affari alto-spendente, di servizi specializzati e di posti di lavoro a tutti gli effetti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la pandemia il sistema fieristico torna e, posizionandosi tra le locomotive economiche del Paese più importanti. Un moltiplicatore dima anche di turismo d’affari alto-spendente, di servizi specializzati e dii dia tutti gli effetti. Segui su affaritaliani.it

