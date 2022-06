M5S, l’ex iena Giarrusso bussa alla Lega (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Dino Giarrusso, ex iena eletto nelle file del M5S a Bruxelles, a quanto apprende l’Adnkronos ‘cerca casa’ politica dopo l’addio al Movimento e avrebbe fatto richiesta di entrare nella Lega. Un ‘doppio passo’ che gli consentirebbe di uscire dal Misto a Bruxelles e di aderire al gruppo ‘Identità e Democrazia’, dove ‘siedono’ gli europarlamentari leghisti in Parlamento europeo. Giarrusso, riferiscono autorevoli fonti, starebbe trattando direttamente con Matteo Salvini, che avrebbe, secondo le stesse fonti, sondato i suoi registrando qualche resistenza, e avrebbe, dunque, preso tempo per valutare la situazione. Anche se c’è chi fa notare che l’ex grillino in Sicilia ha avuto un gran seguito elettorale alle scorse politiche e potrebbe tornare ‘utile’ per le regionali. “Lui vanta tantissime ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Dino, exeletto nelle file del M5S a Bruxelles, a quanto apprende l’Adnkronos ‘cerca casa’ politica dopo l’addio al Movimento e avrebbe fatto richiesta di entrare nella. Un ‘doppio passo’ che gli consentirebbe di uscire dal Misto a Bruxelles e di aderire al gruppo ‘Identità e Democrazia’, dove ‘siedono’ gli europarlamentari leghisti in Parlamento europeo., riferiscono autorevoli fonti, starebbe trattando direttamente con Matteo Salvini, che avrebbe, secondo le stesse fonti, sondato i suoi registrando qualche resistenza, e avrebbe, dunque, preso tempo per valutare la situazione. Anche se c’è chi fa notare chegrillino in Sicilia ha avuto un gran seguito elettorale alle scorse politiche e potrebbe tornare ‘utile’ per le regionali. “Lui vanta tantissime ...

