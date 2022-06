Lyudmila Denisova, così il caso dell’ex commissaria ucraina per i diritti umani è diventato il simbolo della guerra d’informazione (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dall’inizio della guerra i soldati russi si stanno macchiando di violenze sessuali sistematiche e crudeli. Nell’oblast di Kherson sono state violentate due ragazze di 12 e 15 anni. E una bimba di 6 mesi è stata violentata con un cucchiaino da tè”. Lyudmila Denisova, ex commissaria ucraina per i diritti umani, scriveva questa comunicazione sul suo canale Telegram lo scorso 23 maggio. Una settimana prima del suo singolare licenziamento, deciso dalla Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev. In 234 hanno votato contro la commissaria. L’accusa, in sintesi, è di un’attenzione quasi morbosa per le violenze sessuali, a discapito di altre problematiche della guerra come i corridoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dall’inizioi soldati russi si stanno macchiando di violenze sessuali sistematiche e crudeli. Nell’oblast di Kherson sono state violentate due ragazze di 12 e 15 anni. E una bimba di 6 mesi è stata violentata con un cucchiaino da tè”., exper i, scriveva questa comunicazione sul suo canale Telegram lo scorso 23 maggio. Una settimana prima del suo singolare licenziamento, deciso dalla Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev. In 234 hanno votato contro la. L’accusa, in sintesi, è di un’attenzione quasi morbosa per le violenze sessuali, a discapito di altre problematichecome i corridoi ...

fattoquotidiano : Lyudmila Denisova, così il caso dell’ex commissaria ucraina per i diritti umani è diventato il simbolo della guerra… - MarceVann : RT @NicolaMelloni: @giammarcosicuro @gianca7871 @rulajebreal non solo italiani, anche newsweek. - donyp00288476 : RT @mamelettrico: SPY FINANZA Perché nessuno parla della sfiducia a Lyudmyla Denisova? - mamelettrico : SPY FINANZA Perché nessuno parla della sfiducia a Lyudmyla Denisova? - 2rMarzia : RT @AlfioKrancic: Esagerava le notizie sugli stupri: la Rada di Kiev caccia la super commissaria per i diritti. Lyudmila Denisova L’accusa… -