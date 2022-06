Luna Marì, ecco perché la figlia di Belen ha gli occhi azzurri: finalmente la verità (Di giovedì 2 giugno 2022) Luna Marì è la bellissima bambina nata dalla storia d’amore tra la modella argentina Belen Rodriguez e il suo ex compagno Antonino Spinalbese. La bimba sembra somigliare molto a entrambi i genitori eppure c’è un particolare che non è sfuggito ai fan, avete già capito quale? La figlia della conduttrice nata lo scorso anno ha degli occhi azzurri che nè Belen né l’hairstylist hanno. Ai fan della coppia sembra molto strano e da mesi ormai non possono fare a meno di domandarsi da chi li abbia ereditati. finalmente è stato scoperto come mai Luna Marì ha gli occhi chiari, che non somigliano nè a quelli nocciola di Belen, nè a quelli verde bottiglia di Antonino ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 2 giugno 2022)è la bellissima bambina nata dalla storia d’amore tra la modella argentinaRodriguez e il suo ex compagno Antonino Spinalbese. La bimba sembra somigliare molto a entrambi i genitori eppure c’è un particolare che non è sfuggito ai fan, avete già capito quale? Ladella conduttrice nata lo scorso anno ha degliche nèné l’hairstylist hanno. Ai fan della coppia sembra molto strano e da mesi ormai non possono fare a meno di domandarsi da chi li abbia ereditati.è stato scoperto come maiha glichiari, che non somigliano nè a quelli nocciola di, nè a quelli verde bottiglia di Antonino ...

Advertising

FQMagazineit : Stefano De Martino: “Io e Belen stiamo insieme ma non ci risposiamo, anzi, forse non abbiamo neanche divorziato. Lu… - latiniirene1 : RT @MediasetTgcom24: Stefano De Martino: “Io e Belen insieme. Per Luna Marì sono lo zio” #belen #antoninospinalbese #belenrodriguez #stefa… - eva3000eva : Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez diventa testimonial della linea di moda della mamma. - #AntoninoSpinalbese… - ParliamoDiNews : Chissà la reazione di Antonino Spinalbese! Stefano spiazza su Luna Marì - - giannelio : Stefano De Martino: “Io e Belen insieme. Per Luna Marì sono lo zio” #belen #antoninospinalbese #belenrodriguez… -