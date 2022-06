Lukaku Inter, ritorno più difficile: il Chelsea lo spinge al Bayern Monaco (Di giovedì 2 giugno 2022) Lukaku Inter, si complica ulteriormente il ritorno dell’attaccante belga in nerazzurro. Il Chelsea preferisce venderlo altrove Tuttosport fa il punto sul ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Il belga continua a preferire la destinazione nerazzurra, ma le alte richieste del Chelsea non lasciano presagire nulla di buono in questo momento. I londinesi inoltre, si vocifera, preferirebbero cedere subito il giocatore al Bayern Monaco, in cerca di un centravanti dopo l’ormai annunciato addio di Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022), si complica ulteriormente ildell’attaccante belga in nerazzurro. Ilpreferisce venderlo altrove Tuttosport fa il punto suldi Romeluall’. Il belga continua a preferire la destinazione nerazzurra, ma le alte richieste delnon lasciano presagire nulla di buono in questo momento. I londinesi inoltre, si vocifera, preferirebbero cedere subito il giocatore al, in cerca di un centravanti dopo l’ormai annunciato addio di Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - calciomercatoit : ??CMIT TV - Fabio Bergomi: '#Lukaku alla Tonali. L’#Inter vuole prenderlo attorno agli 80/90 milioni, pagando 20 il… - FBiasin : L'impegno che #Lukaku sta mettendo per provare a tornare all'#Inter è direttamente proporzionale alla grandezza del… - KappaVision : @FcInterNewsit Secondo il Mirror di oggi, se l’Inter vuole #Lukaku dovra pagare £20m per il prestito il primo anno,… - KappaVision : Secondo il Mirror di oggi, se l’Inter vuole #Lukaku dovra pagare £20m per il presito il primo anno, poi £65m per pr… -