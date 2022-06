Luciana Littizzetto scatenata | le parole che spiazzano il mondo politico

Advertising

repubblica : La Lega contro Luciana Littizzetto: 'Interrogazione parlamentare sul suo monologo su referendum giustizia' - Agenzia_Ansa : Parlamentari della Lega presentano un'interrogazione in commissione Vigilanza Rai su Luciana Littizzetto perché nel… - ilriformista : Per lei va bene che le cose restino così? Che un drappello di esseri umani, circa 3000, abbia il potere di fare del… - giure99 : RT @PieroSansonetti: La Rai ignora i referendum sulla giustizia. Immagino su indicazione dei partiti. Luciana Littizzetto addirittura propo… - Teresat73540673 : RT @PieroSansonetti: La Rai ignora i referendum sulla giustizia. Immagino su indicazione dei partiti. Luciana Littizzetto addirittura propo… -

... tutte in forma di farsa " e questa è la tragedia " ieri la Lega ha presentato addirittura un'interrogazione parlamentare perché su Rai tre, in un monologo satirico, a proposito ..., come Fabio Fazio, con i soldi pubblici del canone Rai fanno politica, come sempre: è tipico della sinistra'. E' quanto sostiene Edoardo Sylos Labini, regista, attore e scrittore,...È il segno del tempo che fa. Non è questo che però ti spiazza del monologo di Luciana Littizzetto. È quel «noi cittadini». È l'opinione che si proclama verità, come se fosse scontato, perché lei, si ...Scontata la sobrietà di entrambe e l’apprezzata l’eleganza così simile, preso atto della sensibilità che per fortuna non fa difetto a nessuna delle due, della modestia non solo formale con cui riescon ...