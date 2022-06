Lotta all’evasione, le scelte (al ribasso) del governo e il muro del centrodestra per cancellare le nuove misure anti nero o rinviarle a dopo il voto (Di giovedì 2 giugno 2022) Con la legislatura ormai agli sgoccioli e la campagna elettorale di fatto già iniziata, sta tramontando la speranza di arrivare al 2023 con un arsenale di misure anti evasione rafforzato come sperava il dipartimento Finanze del Tesoro. E come previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in base al quale entro fine giugno non basta mandare in porto il decreto attuativo che apre la strada all’incrocio delle banche dati ma occorre anche adottare “efficaci azioni aggiuntive per ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione”. Di “azioni” il ministero dell’Economia ne aveva proposte sei, tra cui la raccolta massiva di informazioni sul web come in Francia. Il governo Draghi, nel decreto Recovery bis varato in aprile, ne ha recepite soltanto due ed è tutto da vedere se usciranno indenni dal passaggio parlamentare: in commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Con la legislatura ormai agli sgoccioli e la campagna elettorale di fatto già iniziata, sta tramontando la speranza di arrivare al 2023 con un arsenale dievasione rafforzato come sperava il dipartimento Finanze del Tesoro. E come previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in base al quale entro fine giugno non basta mandare in porto il decreto attuativo che apre la strada all’incrocio delle banche dati ma occorre anche adottare “efficaci azioni aggiuntive per ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione”. Di “azioni” il ministero dell’Economia ne aveva proposte sei, tra cui la raccolta massiva di informazioni sul web come in Francia. IlDraghi, nel decreto Recovery bis varato in aprile, ne ha recepite soltanto due ed è tutto da vedere se usciranno indenni dal passaggio parlamentare: in commissione ...

