Lombardi Satriani | l’arte della divulgazione di un elegante innovatore

(Di giovedì 2 giugno 2022) Con Luigi Mariascompare uno degli ultimi rappresentanti di quella «svolta» dell’antropologia – o, come avrebbe preferito lui, demo-etno-antropologia – italiana del dopoguerra, costruita a partire anche dalle L'articolo proviene da il manifesto.

Si terranno alle ore 15.30 in piazza Raffaelea San Costantino di Briatico, i funerali dell'antropologo Luigi Maria. Ad officiare le esequie sarà S. E. Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi di Mileto - Nicotera.di Antonio Demasi - La scomparsa del grande intellettuale Luigici rattrista molto e rinvia la nostra memoria alle tante giornate trascorse qui a Nardodipace. Luigi è stato insieme a Vito Teti il grande interprete di Nardodipace, di questo ...Si terranno alle ore 15.30 in piazza Raffaele Lombardi Satriani a San Costantino di Briatico, i funerali dell’antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani. Ad officiare le esequie sarà S.E. Attilio Nostr ...Un percorso sulle tracce di Gramsci, De Martino e Carlo Levi. Grazie alla collana Argonauti, per Meltemi, ha formato un’intera generazione ...