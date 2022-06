Liverpool, Salah: “Darei tutti i premi individuali per rigiocare la finale di Champions” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Essere premiato da tifosi e giornalisti sportivi nella stessa stagione è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai. Tuttavia, Darei tutti quei premi individuali per avere la possibilità di rigiocare la finale di Champions, ma non è così che funziona il calcio. Non posso esprimere a parole quanto volevamo riportare quel trofeo a Liverpool, ma alla fine non ci siamo riusciti. Non posso ringraziare abbastanza i tifosi per il loro supporto. È stata una stagione lunghissima: ora una parte di me si augura che la prossima ricominci domani“. Con queste considerazioni, Mohamed Salah ha riassunto le proprie emozioni dopo la finale di Champions League tra Liverpool e Real ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Essereato da tifosi e giornalisti sportivi nella stessa stagione è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai. Tuttavia,queiper avere la possibilità diladi, ma non è così che funziona il calcio. Non posso esprimere a parole quanto volevamo riportare quel trofeo a, ma alla fine non ci siamo riusciti. Non posso ringraziare abbastanza i tifosi per il loro supporto. È stata una stagione lunghissima: ora una parte di me si augura che la prossima ricominci domani“. Con queste considerazioni, Mohamedha riassunto le proprie emozioni dopo ladiLeague trae Real ...

Advertising

sportface2016 : #Liverpool, #Salah: 'Darei tutti i premi individuali per rigiocare la finale di #Champions' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Salah: 'Grazie tifosi, non vedo l'ora di ricominciare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Salah: 'Grazie tifosi, non vedo l'ora di ricominciare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Salah: 'Grazie tifosi, non vedo l'ora di ricominciare' - apetrazzuolo : LIVERPOOL - Salah: 'Grazie tifosi, non vedo l'ora di ricominciare' -