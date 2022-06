LIVE Trevisan-Gauff, Roland Garros 2022 in DIRETTA: sorridi e sogna, Martina! Niente da perdere contro il nuovo fenomeno americano (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della seconda semifinale del Roland Garros 2022 tra Martina Trevisan e l’americana Cori Gauff. C’è un solo precedente tra le due, disputato proprio nello Slam parigino. Nel 2020 infatti, al secondo turno, l’azzurra si impose in tre set al termine di un match dai numerosi ribaltoni. La vincente dell’incontro odierno affronterà in finale una tra Swiatek e Kasatkina. Trevisan, ventottenne fiorentina, si sta ritagliando un ruolo da assoluta protagonista grazie ad un gioco spensierato e propositivo. Martina con il suo dritto mancino sta trovando soluzioni degne di una top player, riuscendo a disegnare il campo e ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta della seconda semifinale deltra Martinae l’americana Cori. C’è un solo precedente tra le due, disputato proprio nello Slam parigino. Nel 2020 infatti, al secondo turno, l’azzurra si impose in tre set al termine di un match dai numerosi ribaltoni. La vincente dell’inodierno affronterà in finale una tra Swiatek e Kasatkina., ventottenne fiorentina, si sta ritagliando un ruolo da assoluta protagonista grazie ad un gioco spensierato e propositivo. Martina con il suo dritto mancino sta trovando soluzioni degne di una top player, riuscendo a disegnare il campo e ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #RolandGarros #Kasatkina in #semifinale dopo il secco 2-0 (6-4, 7-6) rifilato alla #Kudermetova: sf… - thebrightside0 : #sportgoodnews?? In mancanza di @MattBerrettini e @janniksin è la #Trevisan a farci sognare! - Eurosport_IT : C'è da celebrare la nostra Martina Trevisan ???? e presentare il big match Djokovic-Nadal ?? Parliamo di questo (e mo… - infoitsport : LIVE Trevisan-Fernandez 6-2 6-7 6-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: prossima avversaria e data semifinale - News24_it : LIVE Roland Garros: Trevisan in semifinale! In serata Nole-Rafa - La Gazzetta dello Sport -