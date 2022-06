LIVE – Swiatek-Kasatkina 2-0, semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 2 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Swiatek-Kasatkina, sfida valida per la semifinale del Roland Garros 2022. La russa, che deve ancora perdere un set in questo torneo, proverà a quietare l’impeto della polacca, giunta ormai alla trentatreesima vittoria consecutiva. Adesso nel mirino ci sono i trentacinque successi di Venus Williams, la striscia più lunga dal duemila ad oggi. Soprattutto l’obiettivo è conquistare l’ultimo atto dello Slam parigino, dove nel 2020 ha trionfato per il suo primo sigillo (e finora unico) a LIVEllo Slam. I precedenti con la giocatrice sovietica sono 3-0 in suo favore. Sarà lei dunque a partire di gran lunga favorita in questa partita. Kasatkina cercherà di sfruttare la grande fiducia ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ladel. La russa, che deve ancora perdere un set in questo torneo, proverà a quietare l’impeto della polacca, giunta ormai alla trentatreesima vittoria consecutiva. Adesso nel mirino ci sono i trentacinque successi di Venus Williams, la striscia più lunga dal duemila ad oggi. Soprattutto l’obiettivo è conquistare l’ultimo atto dello Slam parigino, dove nel 2020 ha trionfato per il suo primo sigillo (e finora unico) allo Slam. I precedenti con la giocatrice sovietica sono 3-0 in suo favore. Sarà lei dunque a partire di gran lunga favorita in questa partita.cercherà di sfruttare la grande fiducia ...

