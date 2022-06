LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Pizzolato RE D’EUROPA con il nuovo record del mondo. Bene Ficco (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:54 Questa quindi la classifica finale NINO Pizzolato 392 KARLOS NASAR 382 DAVITADZE 369 Ficco 366 18:53 Una gara incredibile per il nostro Nino Pizzolato all’esordio in una categoria superiore con una condizione fisica fuori dal comune. Un vero fenomeno 18:51 record DEL mondo record DEL mondo record DEL mondoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PER NINO Pizzolato CHE CON L’ORO AL COLLO ALZA LA BELLEZZA DI 217 KG PER 392 TOTALI. Una gara incredibile per l’azzurro. 18:51 CHIUDE a 382 NASAR. Adesso NINO Pizzolato tenta un’alzata da record del mondo. 18:48 NON VA L’ULTIMO ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:54 Questa quindi la classifica finale NINO392 KARLOS NASAR 382 DAVITADZE 369366 18:53 Una gara incredibile per il nostro Ninoall’esordio in una categoria superiore con una condizione fisica fuori dal comune. Un vero fenomeno 18:51DELDELDELOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PER NINOCHE CON L’ORO AL COLLO ALZA LA BELLEZZA DI 217 KG PER 392 TOTALI. Una gara incredibile per l’azzurro. 18:51 CHIUDE a 382 NASAR. Adesso NINOtenta un’alzata dadel. 18:48 NON VA L’ULTIMO ...

