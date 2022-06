LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Antonino Pizzolato per il bersaglio grosso nei -89 kg, occhio alla mina vagante Ficco (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:02 Ora sulla pedana i dodici giudici di gara. 17:01 Gli atleti hanno fatto il loro ingresso in pedana. 16:59 La prima misura dichiarata da Pizzolato è 170; 160 quella di Ficco. 16:55 MANCA POCO! Ancora cinque minuti e inizierà la gara. 16:50 Quali sono gli avversari più pericolosi per Pizzolato? Certamente Karlos May Nasar (390 la sua entry total). occhio anche ai due armeni Mkrtchyan e Karapetyan oltre che al georgiano Revaz Davitade. Cristiano Ficco, il secondo azzurro in gara, sarà invece la mina vagante del lotto. 16:45 Non sarà una gara facile per l’azzurro, il quale si presenterà in pedana con una entry total dichiara di 371 kg. 16:37 Fari puntati sull’azzurro Nino ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:02 Ora sulla pedana i dodici giudici di gara. 17:01 Gli atleti hanno fatto il loro ingresso in pedana. 16:59 La prima misura dichiarata daè 170; 160 quella di. 16:55 MANCA POCO! Ancora cinque minuti e inizierà la gara. 16:50 Quali sono gli avversari più pericolosi per? Certamente Karlos May Nasar (390 la sua entry total).anche ai due armeni Mkrtchyan e Karapetyan oltre che al georgiano Revaz Davitade. Cristiano, il secondo azzurro in gara, sarà invece ladel lotto. 16:45 Non sarà una gara facile per l’azzurro, il quale si presenterà in pedana con una entry total dichiara di 371 kg. 16:37 Fari puntati sull’azzurro Nino ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni è quarto al debutto internazionale nella nuova categori… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni è quarto al debutto internazionale nella nuova categori… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni non brilla e chiude con 318 kg di totale -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: si avvicina l’ingresso in gara di Mirko Zanni nello strappo -… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni ci prova nella nuova categoria dei -73 kg -… -