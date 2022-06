LIVE Pro Recco-Zodiac pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pro Recco-Zodiac pallanuoto, Champions League 2022, contro i campioni d’Italia ci sono i campioni di Spagna. La Pro Recco punta alla vittoria della decima Champions League. I campioni d’Italia affrontano il Zodiac Atletic Barceloneta, campione di Spagna. Sarà una sfida molto difficile quella per Di Fulvio e compagni che hanno già alzato Supercoppa Europea, Coppa Italia e Scudetto: ripetere la vittoria in Europa è qualcosa che non succede da 14 anni. Proprio la Pro Recco, è stata campione per due stagioni di fila nel 2007 e anche nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale di Pro, contro i campioni d’Italia ci sono i campioni di Spagna. La Propunta alla vittoria della decima. I campioni d’Italia affrontano ilAtletic Barceloneta, campione di Spagna. Sarà una sfida molto difficile quella per Di Fulvio e compagni che hanno già alzato Supercoppa Europea, Coppa Italia e Scudetto: ripetere la vittoria in Europa è qualcosa che non succede da 14 anni. Proprio la Pro, è stata campione per due stagioni di fila nel 2007 e anche nel ...

