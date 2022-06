LIVE Pro Recco-Zodiac 5-5 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: finisce il primo quarto! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.30 Traversa di Zalanki. 4.26 Gooooooooooooooool, Youngerrrrrrrrrrrrr, bell’azione che porta alla rete, Pro Recco-Zodiac 5-5. 5.07 Rete di Perrone con un tiro violento, Pro Recco-Zodiac 4-5. 5.32 Tiro di Ivovic che viene fermato dallo Zodiac. 6.07 Segna Granados, da posizione defilata trova la rete, Pro Recco-Zodiac 4-4. 6.36 Tiro fuori di Aicardi in posizione defilata. 6.59 Del Lungo para un pallonetto di Munarriz. 7.29 Tiro di Presciutti che finisce fuori. 7.55 Inizia il secondo quarto! finisce il primo quarto, Pro Recco-Zodiac 4-3. 0.01 Goooooooooooooooooool, Ivovicccccccccccccccccc, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.30 Traversa di Zalanki. 4.26 Gooooooooooooooool, Youngerrrrrrrrrrrrr, bell’azione che porta alla rete, Pro5-5. 5.07 Rete di Perrone con un tiro violento, Pro4-5. 5.32 Tiro di Ivovic che viene fermato dallo. 6.07 Segna Granados, da posizione defilata trova la rete, Pro4-4. 6.36 Tiro fuori di Aicardi in posizione defilata. 6.59 Del Lungo para un pallonetto di Munarriz. 7.29 Tiro di Presciutti chefuori. 7.55 Inizia il secondoilquarto, Pro4-3. 0.01 Goooooooooooooooooool, Ivovicccccccccccccccccc, ...

