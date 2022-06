LIVE Pro Recco-Zodiac 3-3 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.02 Segna Munarriz, gran rete di potenza, Pro Recco-Zodiac 3-3. 3.36 Gooooooooooooool, Figlioliiiiiiiiiiiiiiii, grande rete dalla distanza, Pro Recco-Zodiac 3-2. 4.03 Perrone segna su rigore, pareggio, Pro Recco-Zodiac 2-2. 4.29 Gooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaa, si riporta subito in vantaggio la Pro Recco, Pro Recco-Zodiac 2-1. 4.59 Granados segna il pari approfittando di una doppia espulsione, Pro Recco-Zodiac 1-1. 5.54 Grande parata di Del Lungo su Famera. 6.27 Tiro fuori di Younger. 7.19 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Di Fulvioooooooooooo, grande accelerazione della Pro Recco, Pro ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.02 Segna Munarriz, gran rete di potenza, Pro3-3. 3.36 Gooooooooooooool, Figlioliiiiiiiiiiiiiiii, grande rete dalla distanza, Pro3-2. 4.03 Perrone segna su rigore, pareggio, Pro2-2. 4.29 Gooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaa, si riporta subito in vantaggio la Pro, Pro2-1. 4.59 Granados segna il pari approfittando di una doppia espulsione, Pro1-1. 5.54 Grande parata di Del Lungo su Famera. 6.27 Tiro fuori di Younger. 7.19 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Di Fulvioooooooooooo, grande accelerazione della Pro, Pro ...

Advertising

SkySport : Champions League, Pro Recco e AN Brescia alle Final 8 di Belgrado. Oggi LIVE su Sky #SkySport #ProRecco #Pallanuoto… - LaProsciutteria : GIOVEDì is starting now! Listen live here: - zazoomblog : LIVE Pro Recco-Zodiac pallanuoto Champions League 2022 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale - #Recco-Zodiac… - l_delfico : Go pro Videocamera video 4K con microfono WiFi 56MP Streaming live 18x… - Speedliveit : La stagione della @EuroNASCAR PRO è partita col botto e promette fuochi d’artificio a Brands Hatch -