LIVE Pro Recco-Zodiac 11-10 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: ultimo quarto, si decide tutto! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince la PRO Recco contro la squadra spagnola dello Zodiac 11-10. 0.17 Tiro di Di Fulvio che viene parato. 1.16 Gooooooooooooooooool, Zalankiiiiiiiiiiii, rete spettacolare da posizione defilata, Pro Recco-Zodiac 11-10. 1.40 Zodiac che non approfitta della superiorità numerica. 2.05 Tiro di Cannella che non riesce a segnare. 3.00 Traversa di Ivovic. 3.54 Grande parata di Negri. 4.33 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Cannellaaaaaaaaaaaaaaa, da posizione defilata segna, Pro Recco-Zodiac 10-10. 5.09 Para Negri su Granados. 5.37 Traversa di Younger. 6.07 Gol di Larumbe, avanti gli ospiti, Pro Recco-Zodiac 9-10. 6.29 RETEEEEEEEEEEEE su rigore di Ivovicccccccccccc, pareggio, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVince la PROcontro la squadra spagnola dello11-10. 0.17 Tiro di Di Fulvio che viene parato. 1.16 Gooooooooooooooooool, Zalankiiiiiiiiiiii, rete spettacolare da posizione defilata, Pro11-10. 1.40che non approfitta della superiorità numerica. 2.05 Tiro di Cannella che non riesce a segnare. 3.00 Traversa di Ivovic. 3.54 Grande parata di Negri. 4.33 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Cannellaaaaaaaaaaaaaaa, da posizione defilata segna, Pro10-10. 5.09 Para Negri su Granados. 5.37 Traversa di Younger. 6.07 Gol di Larumbe, avanti gli ospiti, Pro9-10. 6.29 RETEEEEEEEEEEEE su rigore di Ivovicccccccccccc, pareggio, ...

