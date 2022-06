LIVE Pro Recco-Zodiac 0-0 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Roster, Zodiac: 1 Daniel Lopez Pinedo, 2 Martin Famera, 3 Alvaro Granados Ortega, 4 Alberto Munarriz Egana, 5 Miguel De Toro Dominguez, 6 Marc Larumbe Gonfaus, 7 Luke Antony Pavillard, 8 Francisco Fernandez Miranda, 9 Oscar Asensio Surribas, 10 Felipe Perrone Rocha, 11 Unai Biel Lara, 12 Alejandro Bustos Sanchez, 13 Unai Aguirre Rubio. 16.25 Tra cinque minuti l’inizio della partita. 16.20 Si sfidano le due campioni delle rispettive nazioni, Italia e Spagna. 16.15 La sfida è molto complicata, ma ovviamente la Pro Recco ha il potenziale per rivincere la competizione come nel 2007 e 2008. 16.10 La Pro Recco vuole bissare assolutamente il successo in Champions League, non accade da 14 anni. 16.05 Buon pomeriggio e benvenuti ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Roster,: 1 Daniel Lopez Pinedo, 2 Martin Famera, 3 Alvaro Granados Ortega, 4 Alberto Munarriz Egana, 5 Miguel De Toro Dominguez, 6 Marc Larumbe Gonfaus, 7 Luke Antony Pavillard, 8 Francisco Fernandez Miranda, 9 Oscar Asensio Surribas, 10 Felipe Perrone Rocha, 11 Unai Biel Lara, 12 Alejandro Bustos Sanchez, 13 Unai Aguirre Rubio. 16.25 Tra cinque minuti l’inizio della partita. 16.20 Si sfidano le due campioni delle rispettive nazioni, Italia e Spagna. 16.15 La sfida è molto complicata, ma ovviamente la Proha il potenziale per rivincere la competizione come nel 2007 e 2008. 16.10 La Provuole bissare assolutamente il successo in, non accade da 14 anni. 16.05 Buon pomeriggio e benvenuti ...

Advertising

SkySport : Champions League, Pro Recco e AN Brescia alle Final 8 di Belgrado. Oggi LIVE su Sky #SkySport #ProRecco #Pallanuoto… - LaProsciutteria : GIOVEDì is starting now! Listen live here: - zazoomblog : LIVE Pro Recco-Zodiac pallanuoto Champions League 2022 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale - #Recco-Zodiac… - l_delfico : Go pro Videocamera video 4K con microfono WiFi 56MP Streaming live 18x… - Speedliveit : La stagione della @EuroNASCAR PRO è partita col botto e promette fuochi d’artificio a Brands Hatch -