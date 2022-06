LIVE Italia-Belgio volley femminile, Nations League in DIRETTA: le azzurre per un pronto riscatto (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata della Nations League di volley femminile 2022. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata della Nations League di volley femminile 2022. Si tratta del secondo appuntamento per la formazione di Davide Mazzati che, dopo la sconfitta nel match inaugurale contro la Turchia, va subito a caccia del riscatto contro il Belgio. Il torneo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:35 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata delladi2022. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la terza giornata delladi2022. Si tratta del secondo appuntamento per la formazione di Davide Mazzati che, dopo la sconfitta nel match inaugurale contro la Turchia, va subito a caccia delcontro il. Il torneo ...

