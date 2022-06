LIVE Italia-Belgio volley femminile 3-1, Nations League in DIRETTA: una fantastica Nwakalor regala la prima vittoria alle azzurre! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:24 L’Italia adesso tornerà in campo domani alle 15:00 per la sfida contro l’Olanda, altro match alla portata delle ragazze di Davide Mazzanti. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:22 Ottima prova corale, ma un plauso va fatto a Nwakalor che, con 30 punti a referto, ha fatto sentire poco la mancanza di Egonu. Bravissima anche Gennari, capace di dare stabilità alla squadra dal secondo set in avanti. 20:20 Arriva la prima vittoria nella Nations League 2022 per l’Italia. Quello che è piaciuto oggi è il carattere, le azzurre, dopo aver perso il primo set, sono state in grado di reagire e di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:24 L’adesso tornerà in campo domani15:00 per la sfida contro l’Olanda, altro match alla portata delle ragazze di Davide Mazzanti. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:22 Ottima prova corale, ma un plauso va fatto ache, con 30 punti a referto, ha fatto sentire poco la mancanza di Egonu. Bravissima anche Gennari, capace di dare stabilità alla squadra dal secondo set in avanti. 20:20 Arriva lanella2022 per l’. Quello che è piaciuto oggi è il carattere, le azzurre, dopo aver perso il primo set, sono state in grado di reagire e di ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - sole24ore : ?? «Gli #Usa sono usciti male dalla vittoria che hanno avuto con l'#Urss»: - sole24ore : ?? Le parole del Direttore di macroeconomia alla Banca Mondiale, intervenuto nel corso di uno dei panel in programma… - italmud : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo del… - Paloa27 : RT @zazoomblog: LIVE – Italia-Belgio 1-1 (21-25 25-19 15-12): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Belgio #(21-25 #25-19 #15-12)… -