LIVE Italia-Belgio volley femminile 2-1, Nations League in DIRETTA: le azzurre passano in vantaggio! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 Partita pazzesca di Nwakalor ed Herbots che, rispettivamente con 22 e 21 punti, stanno trascinando le proprie formazioni. La partita adesso è equilibrata, ma l’Italia ha dimostrato, nei momenti in cui è riuscita a spingere, di avere una marcia in più. 25-23 MURONEEEEEEE DI MAZZARO SU MARTIN! L’Italia passa in vantaggio! 24-23 Martin annulla il primo set-point. 24-22 Errore in attacco di Herbots, ci sono due set-point per l’Italia! 23-22 Gran diagonale di Perinelli. 22-22 Mani-out di Herbots. 22-21 Invasione a rete di Herbots! 21-21 Pallonetto spinto intelligente di Nwakalor. 20-21 Mazzaro prende il posto di Chirichella. 20-21 Mani-out di Herbots, il Belgio passa avanti. 20-20 Muro di Herbots su Nwakalor. 20-19 Non passa ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:50 Partita pazzesca di Nwakalor ed Herbots che, rispettivamente con 22 e 21 punti, stanno trascinando le proprie formazioni. La partita adesso è equilibrata, ma l’ha dimostrato, nei momenti in cui è riuscita a spingere, di avere una marcia in più. 25-23 MURONEEEEEEE DI MAZZARO SU MARTIN! L’passa in24-23 Martin annulla il primo set-point. 24-22 Errore in attacco di Herbots, ci sono due set-point per l’! 23-22 Gran diagonale di Perinelli. 22-22 Mani-out di Herbots. 22-21 Invasione a rete di Herbots! 21-21 Pallonetto spinto intelligente di Nwakalor. 20-21 Mazzaro prende il posto di Chirichella. 20-21 Mani-out di Herbots, ilpassa avanti. 20-20 Muro di Herbots su Nwakalor. 20-19 Non passa ...

