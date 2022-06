LIVE Italia-Belgio volley femminile 1-1, Nations League in DIRETTA: le azzurre vincono il primo set del torneo! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Batte in rete Martin. Le azzurre vincono il primo parziale del torneo. 24-19 Attacco profondo di Martin. 24-18 Nwakalor regala sei set-point all’Italia! 23-18 Muro di Lemmens su D’Odorico. 23-17 Non passa la battuta di Herbots. 22-17 Diagonale piazzata di Herbots da posto due. 22-16 Ancora una parallela stupenda di Nwakalor. 21-16 Nwakalor approfitta di una palla a filo rete. 20-16 Mani-out di Herbots da posto quattro. 20-15 Fast in controtempo di Lemmens. 20-14 Gran parallela di Nwakalor da seconda linea. 19-14 Ace di Van Avermaet, attenzione. 19-13 Pallonetto millimetrico di Herbots. 19-12 Ennesima spallata in diagonale per Herbots. 19-11 Terza fast vincente di Chirichella. 18-11 Scappa questa volta l’attacco di Gennari. 18-10 Non passa ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-19 Batte in rete Martin. Leilparziale del torneo. 24-19 Attacco profondo di Martin. 24-18 Nwakalor regala sei set-point all’! 23-18 Muro di Lemmens su D’Odorico. 23-17 Non passa la battuta di Herbots. 22-17 Diagonale piazzata di Herbots da posto due. 22-16 Ancora una parallela stupenda di Nwakalor. 21-16 Nwakalor approfitta di una palla a filo rete. 20-16 Mani-out di Herbots da posto quattro. 20-15 Fast in controtempo di Lemmens. 20-14 Gran parallela di Nwakalor da seconda linea. 19-14 Ace di Van Avermaet, attenzione. 19-13 Pallonetto millimetrico di Herbots. 19-12 Ennesima spallata in diagonale per Herbots. 19-11 Terza fast vincente di Chirichella. 18-11 Scappa questa volta l’attacco di Gennari. 18-10 Non passa ...

