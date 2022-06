LIVE Italia-Belgio volley femminile 0-1, Nations League in DIRETTA: Herbots trascina le sue nel primo set (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-4 Mani-out di Gennari, miracoli in copertura di Perinelli e De Gennaro. 7-4 Pipe vincente di Herbots. 7-3 Aceeeee di Perinelli! 6-3 Invasione a rete di Van Gestel. 5-3 primo punto della partita di Gennari, abbiamo bisogno del suo equilibrio. 4-3 Mani-out di Perinelli, che mette fine ad uno degli scambi più lunghi della partita. 3-3 Errore in attacco di Perinelli. 3-2 Pallonetto spinto anche per Van Gestel. 3-1 Aceeeee di Nwakalor! 2-1 Pallonetto spinto di Nwakalor. 1-1 Palla piazzata di Van Gestel, ferma in difesa Perinelli. 1-0 Si parte con una diagonale stretta pazzesca di Nwakalor. 18:46 Gennari ha preso il posto di Degradi. 18:45 primo set assai sottotono per le azzurre, che sono sembrate assai spente. La migliore in casa Italia è stata ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-4 Mani-out di Gennari, miracoli in copertura di Perinelli e De Gennaro. 7-4 Pipe vincente di. 7-3 Aceeeee di Perinelli! 6-3 Invasione a rete di Van Gestel. 5-3punto della partita di Gennari, abbiamo bisogno del suo equilibrio. 4-3 Mani-out di Perinelli, che mette fine ad uno degli scambi più lunghi della partita. 3-3 Errore in attacco di Perinelli. 3-2 Pallonetto spinto anche per Van Gestel. 3-1 Aceeeee di Nwakalor! 2-1 Pallonetto spinto di Nwakalor. 1-1 Palla piazzata di Van Gestel, ferma in difesa Perinelli. 1-0 Si parte con una diagonale stretta pazzesca di Nwakalor. 18:46 Gennari ha preso il posto di Degradi. 18:45set assai sottotono per le azzurre, che sono sembrate assai spente. La migliore in casaè stata ...

