LIVE Italia-Belgio volley femminile 0-0, Nations League in DIRETTA: si inizia ad Ankara! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Nwakalor passa sopra il muro da posto quattro. 0-1 Si parte con un mani-out di Martin. 18:19 Il Belgio risponde con: Van Gestel, Herbots, Lemmens, Martin, Van De Vyver, Van Avermat e Rampelberg. 18:16 Questo il sestetto dell’Italia: Malinov, Nwakalor, Degradi, Perinelli, Bonifacio, Chirichella e De Gennaro. 18:13 Il ritardo è dovuto al prolungarsi del match precedente tra Bulgaria e Olanda, finito 3-2. 18:10 Nella Nations League dello scorso anno ad avere la meglio fu invece il Belgio per 3-2. 18:07 L’ultimo incontro tra queste due formazioni risale agli scorsi Europei, quando l’Italia riuscì a superare il Belgio 3-1. 18:04 Quest’anno la Nations League è ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Nwakalor passa sopra il muro da posto quattro. 0-1 Si parte con un mani-out di Martin. 18:19 Ilrisponde con: Van Gestel, Herbots, Lemmens, Martin, Van De Vyver, Van Avermat e Rampelberg. 18:16 Questo il sestetto dell’: Malinov, Nwakalor, Degradi, Perinelli, Bonifacio, Chirichella e De Gennaro. 18:13 Il ritardo è dovuto al prolungarsi del match precedente tra Bulgaria e Olanda, finito 3-2. 18:10 Nelladello scorso anno ad avere la meglio fu invece ilper 3-2. 18:07 L’ultimo incontro tra queste due formazioni risale agli scorsi Europei, quando l’riuscì a superare il3-1. 18:04 Quest’anno laè ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - sole24ore : ?? «Gli #Usa sono usciti male dalla vittoria che hanno avuto con l'#Urss»: - RadioItalia : Niente ferma la voglia di ballare di @mengonimarco ! Grazie per essere stato con noi a #rilive ! Sky Wifi present… - SkySport : Nations League di volley femminile, l'Italia contro il Belgio per il riscatto. Ora live su Sky Sport Uno #SkySport… - attilioc39 : RT @Vito68122235: Roma live l'Italia del draghistan La tensione dei pescatori sale alle stalle..... -