LIVE Giro dell'Appennino 2022 in DIRETTA: tre italiani nella fuga di giornata, 90 km al traguardo (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 14.00 Superate le tre ore di corsa. La media oraria è di 38,9 km/h 13.56 Vedremo se qualcuno attaccherà in questa salita per dare il via a una nuova fuga. 13.54 Il gruppo è tornato compatto. Nel frattempo è iniziata l'ascesa verso il GPM di Crocetta d'Orero (5,2 km al 5,5%). 13.50 Finora i corridori hanno già superato i primi due GPM, quelli di Fraconalto (5,5 km al 6.8%) e Crocefieschi (5 km al 6,7%). Seguiranno altri tre Gran premi della montagna, ecco quali: -Crocetta d'Orero al km 123.7 (5,2 km al 5,5%) -Pietralavezzara al km 149,6 (6,2 km al 7,7%) -Madonna della Guardia al km 166,5 (6,9 km al 7,8%) 13.46 Fase confusa della corsa. Mancano 80 km all'arrivo. 13.44 Nel frattempo anche i sei di testa sono stati raggiunti da un primo gruppetto, ma ...

