LIVE Giro dell'Appennino 2022 in DIRETTA: ripresa la fuga, 75 km al traguardo (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 14.12 Il gruppo ha scollinato ora sul GPM di Crocetta d'Orero. 14.08 Chi vincerà oggi? I favoriti principali per la vittoria finale sono belga Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi di quest'anno, e l'italiano Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Attenzione però anche a Edward Ravasi (EOLO-Kometa), Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Filipo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Jan Polanc (UAE Team Emirates) e Simon Clarke (Israel – Premier Tech). 14.04 Per ora nessun attacco. I corridori hanno superato la parte difficile della salita e ora stanno per scollinare sul GPM di Crocetta d'Orero. 14.00 Superate le tre ore di corsa. La media oraria è di 38,9 km/h 13.56 Vedremo se qualcuno attaccherà in questa salita ...

