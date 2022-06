LIVE Giro dell’Appennino 2022 in DIRETTA: Alessandro Verre nel quartetto di testa, 23 km all’arrivo (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 15.34 Finita la discesa ci sarà la pianura fino all’arrivo. Attenzione però perché gli ultimi metri prima del traguardo saranno al 3/4%. 15.32 In quest’ultimo tratto di discesa gli inseguitori hanno guadagnato qualche secondo. I cinque dietro si trovano ora a 35” dai battistrada. 15.29 Alessandro Verre guida il quartetto di testa in discesa. 15.27 Si è messa bene per il Team Arkéa Samsic che ora può contare su due corridori in vetta alla corsa: Alessandro Verre e Michel Ries. 15.25 A circa 40” dai battistrada ci sono Simon Clarke, Paul Double, Alessio Martinelli e Ivan Moreno. 15.24 Ora un lungo tratto in discesa. 15.23 Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 15.34 Finita la discesa ci sarà la pianura fino. Attenzione però perché gli ultimi metri prima del traguardo saranno al 3/4%. 15.32 In quest’ultimo tratto di discesa gli inseguitori hanno guadagnato qualche secondo. I cinque dietro si trovano ora a 35” dai battistrada. 15.29guida ildiin discesa. 15.27 Si è messa bene per il Team Arkéa Samsic che ora può contare su due corridori in vetta alla corsa:e Michel Ries. 15.25 A circa 40” dai battistrada ci sono Simon Clarke, Paul Double, Alessio Martinelli e Ivan Moreno. 15.24 Ora un lungo tratto in discesa. 15.23 Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – ...

