LIVE Brescia-Hannover 7-2 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: largo vantaggio per la squadra di Bovo! (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Brescia-Hannover 7-2. 0.02 Rete di Radovic, accorcia Hannover, Brescia-Hannover 7-2. 1.11 Gooooooooooooooool, Dolceeeeeeeeeeeeee, tiro dalla distanza perfetto, Brescia-Hannover 7-1. 2.04 Brescia che spreca il vantaggio della superiorità numerica. 3.25 Traversa di Nagaev. 4.05 Gooooooooooooool, Luongooooooooooooo, contropiede spettacolare con tripla finta finale, Brescia-Hannover 6-1. 5.20 Bicari con una deviazione volante non trova la porta. 6.10 Tesanovic dice ancora no alla squadra tedesca. 6.33 Tiro fuori di Bicari da posizione scoordinata. 7.35 RETEEEEEEEEEEEEEEE, ALESIANIIIII, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il secondo quarto,7-2. 0.02 Rete di Radovic, accorcia7-2. 1.11 Gooooooooooooooool, Dolceeeeeeeeeeeeee, tiro dalla distanza perfetto,7-1. 2.04che spreca ildella superiorità numerica. 3.25 Traversa di Nagaev. 4.05 Gooooooooooooool, Luongooooooooooooo, contropiede spettacolare con tripla finta finale,6-1. 5.20 Bicari con una deviazione volante non trova la porta. 6.10 Tesanovic dice ancora no allatedesca. 6.33 Tiro fuori di Bicari da posizione scoordinata. 7.35 RETEEEEEEEEEEEEEEE, ALESIANIIIII, ...

Advertising

SkySport : Champions League, Pro Recco e AN Brescia alle Final 8 di Belgrado. Oggi LIVE su Sky #SkySport #ProRecco #Pallanuoto… - zazoomblog : LIVE Brescia-Hannover pallanuoto Champions League 2022 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale - #Brescia-Hann… - sportli26181512 : Champions League, Pro Recco e AN Brescia alle Final 8 di Belgrado. Giovedì LIVE su Sky: A Belgrado è tutto pronto p… - SimRacingLG : RT @cin_cup: Stasera LIVE su @SimRacingLG a partire dalle 21.20 la @Brescia_eSports @kansasspeedway 200, seconda gara del round of 8 dei #p… - cin_cup : Stasera LIVE su @SimRacingLG a partire dalle 21.20 la @Brescia_eSports @kansasspeedway 200, seconda gara del round… -