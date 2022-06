LIVE Brescia-Hannover 12-5 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: passano il turno i leoni di Sandro Bovo con una facile vittoria (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 15.35 Domani la semifinale tra il Brescia e la vincente tra i padroni di casa del Novi Beograd e il Marsiglia. 0.00 Finisce qui, Brescia-Hannover 12-5. Passa il turno AN Brescia che domani giocherà la semifinale. 1.00 Luongo sfiora ancora la rete. 2.20 Dolce ferma un tiro di Radovic. 3.30 Gooooooooooooool, Luongooooooooo, ripartenza assolutamente perfetta, Brescia-Hannover 12-5. 3.48 Nagaev dalla distanza manda fuori. 4.30 Tesanovic blocca un pallone pericoloso. 5.04 Luongo dalla distanza non riesce a segnare. 6.00 Nagaev evita la dodicesima rete del Brescia con una deviazione. 7.10 Rete di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 15.35 Domani la semifinale tra ile la vincente tra i padroni di casa del Novi Beograd e il Marsiglia. 0.00 Finisce qui,12-5. Passa ilANche domani giocherà la semifinale. 1.00 Luongo sfiora ancora la rete. 2.20 Dolce ferma un tiro di Radovic. 3.30 Gooooooooooooool, Luongooooooooo, ripartenza assolutamente perfetta,12-5. 3.48 Nagaev dalla distanza manda fuori. 4.30 Tesanovic blocca un pallone pericoloso. 5.04 Luongo dalla distanza non riesce a segnare. 6.00 Nagaev evita la dodicesima rete delcon una deviazione. 7.10 Rete di ...

