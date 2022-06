(Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo Alexandre Lacazette. Secondo quanto riferiscono i media francesi, ilè in trattativa per riportare a casa, a distanza...

Advertising

sportli26181512 : Lione: si lavora al ritorno di un grande ex a centrocampo: Non solo Alexandre Lacazette. Secondo quanto riferiscono… -

Calciomercato.com

...potrebbe iniziare a valutare anche la destinazione parigina Calciomercato Juventus news/ Si... calciatore di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al. Calciomercato Juventus ...... e a seguirli dovrebbero essere Morata e Bernardeschi, mentre in entrata sicon ottimismo al ...anche nel trasferimento dello scorso gennaio di Bruno Guimaraes proprio dal Newcastle dal. ... Il Lione si porta avanti col lavoro: fa le congratulazioni a Benzema per la Champions e... per il Pallone d'Oro Il Monza di Berlusconi e Galliani continua a pensare in grande. Sono tanti gli investimenti che andrà a fare l’ex presidente del Milan visto che come detto da Galliani la squadra lombarda avrà un budg ...La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha avuto ... Altro nome suggerito da Barnett è Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto a giugno 2023.