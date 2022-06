Lingard in uscita dal Manchester United. La Roma ci prova (Di giovedì 2 giugno 2022) Si amplia la colonia inglese alla Roma? Jesse Lingard è in scadenza con il Manchester United e i giallorossi ci pensano Come confermato dal Manchester United tramite i propri profili social, il centrocampista offensivo Jesse Lingard non rinnoverà il suo contratto con i Red Devils. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe interessata al calciatore, dopo le ottime esperienze con gli inglesi Smalling e Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Si amplia la colonia inglese alla? Jesseè in scadenza con ile i giallorossi ci pensano Come confermato daltramite i propri profili social, il centrocampista offensivo Jessenon rinnoverà il suo contratto con i Red Devils. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, lasarebbe interessata al calciatore, dopo le ottime esperienze con gli inglesi Smalling e Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JSELLOCO95 : @FabrizioRomano Attenzione a mourinho ai giocatori in uscita dello United. Anche Lingard nel mirino - ReteSport : Operazione Champions. Una Roma in uscita per 80 milioni: occhi su Lingard #Rassegna #ASRoma - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Una Roma in uscita per 80 milioni. Occhi su Lingard #AsRoma - TuttoASRoma : Una Roma in uscita per 80 milioni. Occhi su Lingard - corgiallorosso : Una Roma in uscita per 80 milioni. Occhi su Lingard -